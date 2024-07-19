Van'da kardan kapalı olan yayla yolları açıldı

VAN’da karla mücadele ekipleri, kışın kapanan yüksek kesimlerdeki yayla yollarını 2 aylık çalışmayla ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde Van ve ilçelerinde kapanan yolları açmak için 60 personel ve 370 iş makinesi ile çalışma yaptı. Ekipler, kışın kar ve çığdan kapanan 686 mahalle ile mezra yollarındaki yaklaşık 6 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele etti. Havaların ısınmasıyla küçük ve büyükbaşlarını yaylalara götürmek isteyenlerin mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar temizleme çalışmalarını yüksek rakımlı yaylalarda da sürdürdü. Van'ın kırsal ilçelerinde kış aylarında yağan kar ve çığ nedeniyle kapalı olan yayla yolları ekiplerin yoğun mücadelesi ile ulaşıma açıldı.