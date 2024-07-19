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        Van'da kardan kapalı olan yayla yolları açıldı

        VAN'da karla mücadele ekipleri, kışın kapanan yüksek kesimlerdeki yayla yollarını 2 aylık çalışmayla ulaşıma açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:58 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:00
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        Van'da kardan kapalı olan yayla yolları açıldı
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        VAN’da karla mücadele ekipleri, kışın kapanan yüksek kesimlerdeki yayla yollarını 2 aylık çalışmayla ulaşıma açtı.

        Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde Van ve ilçelerinde kapanan yolları açmak için 60 personel ve 370 iş makinesi ile çalışma yaptı. Ekipler, kışın kar ve çığdan kapanan 686 mahalle ile mezra yollarındaki yaklaşık 6 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele etti. Havaların ısınmasıyla küçük ve büyükbaşlarını yaylalara götürmek isteyenlerin mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar temizleme çalışmalarını yüksek rakımlı yaylalarda da sürdürdü. Van'ın kırsal ilçelerinde kış aylarında yağan kar ve çığ nedeniyle kapalı olan yayla yolları ekiplerin yoğun mücadelesi ile ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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