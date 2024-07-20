Van Gölü'ndeki akıntı sistemleri, astronotun uzaydan çektiği fotoğrafa da yansımış

VAN'da havaların ısınmasıyla birlikte bu yıl göl, göletler, dereler ve sulama kanallarında şu ana kadar 19 kişi boğuldu. Uzmanlar, Van Gölü’nde özellikle göldeki akıntı sistemlerine dikkat çekti. Bu akıntıların NASA tarafından düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins'in çektiği ve birinci olan Van Gölü fotoğrafına da yansıdığı görüldü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, gölde 5 akıntı sisteminin olduğunu söyledi.

Van'da serinlemek için göle girip boğulanların sayısı son haftalarda arttı. Bu yıl Van'da serinlemek için göl, gölet, dereler ve sulama kanallarına giren 19 kişi boğuldu. Uzmanlar Van Gölü'ndeki ana akıntı sistemlerine dikkat çekip, vatandaşları uyardı. Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı, 461 metre maksimum derinliğe sahip çok büyük bir ekosistem olduğunu anlatan YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, gölde 5 ana akıntı sistemi bulunduğunu söyleyerek, "Biri Tatvan Körfezi'nde saat yönünün tersine dönen bir akıntı. Van Gölü Körfezi'nde güneye doğru akan bir akıntı var. Diğer bir akıntı sistemi ise Çarpanak Adası ile gölün daha kuzeyinde olan Erciş Körfezi olarak isimlendirdiğimiz bölgedeki akıntılar. Erciş Körfezi, Çarpanak Adası ile gölün kuzeyinde kalan kısım akıntılar bakımından aslında en aktif yönünü oluşturuyor. Çünkü Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsular burada yer alıyor. Bu akarsuların etkisiyle beraber burada 3 akıntı sistemi var. Dolayısıyla mevsime rüzgara göre bu akıntılar adeta gölde hem dipte hem de yüzeyde bir akarsu gibi büyük akıntılar oluşturuyor" dedi.

'GÜVENLİ PLAJLAR ARTTIRILMALI' Dr. Akkuş, özellikle Van Gölü'nün irili ufaklı akıntılar barındırdığını belirterek bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Dr. Akkuş,, "Özellikle havanın rüzgarlı olduğu dönemlerde bu akıntılar daha şiddetli bir konuma geliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte haliyle insanlar Van Gölü'ne girmek istiyorlar. Bu noktada Van Gölü çevresinde insanların güvenle girebileceği plaj sayısını arttırmamız lazım. İnsanların göle girince nereye kadar girmeleri gerektiğini gösteren ayırıcılar olacak. Ayrıca her plajda cankurtaranların olması lazım" dedi.