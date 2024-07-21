Van'da sel sonrası temizlik ve hasar tespiti
VAN'daselin vurduğu kırsal mahallelerde iş makineleri ile çalışma yürütüldü.
VAN'daselin vurduğu kırsal mahallelerde iş makineleri ile çalışma yürütüldü. Yollar çamur ve balçıktan temizlenirken, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
Erciş ilçesine bağlı Ağırkaya Mahallesi, Saray ilçesine bağlı Beyaslan, Kurucan, Koçbaşı, Örenburç mahalleri, Çaldıran ilçesine bağlı Başeğmez Mahallesi Sakızlı mezrası ile Yukarı Yanıktaş Mahallesi'nde dün akşam belirli aralıklarla yağan sağanak, sele neden oldu. Kırsal mahallelerdeki derelerin taşması sonucu dere kenarında bulunan bazı evlerin bahçeleri ile ağırları su bastı. Can kaybının yaşanmadığı mahallelerde hasar tespit çalışması başlatılırken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma yürüttü. Çalışmalarda, mahallerdeki çamur ve balçıklar temizlendi.
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