Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da sel sonrası temizlik ve hasar tespiti

        VAN'daselin vurduğu kırsal mahallelerde iş makineleri ile çalışma yürütüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da sel sonrası temizlik ve hasar tespiti
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'daselin vurduğu kırsal mahallelerde iş makineleri ile çalışma yürütüldü. Yollar çamur ve balçıktan temizlenirken, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Erciş ilçesine bağlı Ağırkaya Mahallesi, Saray ilçesine bağlı Beyaslan, Kurucan, Koçbaşı, Örenburç mahalleri, Çaldıran ilçesine bağlı Başeğmez Mahallesi Sakızlı mezrası ile Yukarı Yanıktaş Mahallesi'nde dün akşam belirli aralıklarla yağan sağanak, sele neden oldu. Kırsal mahallelerdeki derelerin taşması sonucu dere kenarında bulunan bazı evlerin bahçeleri ile ağırları su bastı. Can kaybının yaşanmadığı mahallelerde hasar tespit çalışması başlatılırken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma yürüttü. Çalışmalarda, mahallerdeki çamur ve balçıklar temizlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayboldu
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayboldu
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere
        Hekimoğlu geliyor!
        Hekimoğlu geliyor!
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!

        Benzer Haberler

        Çavuştepe Kalesi'ndeki kazılarda Urartu yönetici sınıfının izleri araştırıl...
        Çavuştepe Kalesi'ndeki kazılarda Urartu yönetici sınıfının izleri araştırıl...
        Van'da ambulans helikopter 12 yaşındaki hasta için havalandı
        Van'da ambulans helikopter 12 yaşındaki hasta için havalandı
        Van Gölü'ndeki akıntı sistemleri, astronotun uzaydan çektiği fotoğrafa da y...
        Van Gölü'ndeki akıntı sistemleri, astronotun uzaydan çektiği fotoğrafa da y...
        Van'da son yılların en yoğun turist hareketliliği yaşanıyor
        Van'da son yılların en yoğun turist hareketliliği yaşanıyor
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında Van Gölü'ne daldılar
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında Van Gölü'ne daldılar
        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı