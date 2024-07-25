Van'da evlat eylemine katılan baba: Elindeki kalemi kırdılar, onun yerine silah verdiler

VAN'dadağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 84'üncü haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, sloganlar attı. Eyleme katılan Yusuf Erdinç, oğlunun Marmara Üniversitesi'nde hukuk okuduğu sırada dağ götürüldüğünü belirterek, "Elindeki kalemi kırdılar, onun yerine silah verdiler" dedi.

İpekyolu ilçesindeki Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte aileler, sloganlar attı. DEM Parti il binası önünde açılan müzik sesine aileler slogan atarak tepkilerini dile getirirken, polis bina önünde önlem aldı.

'SEN GELİNCEYE KADAR BU EYLEMİ BIRAKMAYACAĞIM' Eyleme katılan Yusuf Erdinç, oğlu Mikail'in Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken 2015'te dağa götürüldüğünü ve şu an Suriye'de olduğunu belirterek, "O tarihten bu yana peşini bırakmadım, bırakmayacağım. Aynı zamanda Diyarbakır'daki eyleme de katılıyorum. Oğlum için her yerde bu mücadelemi devam ettireceğim. Çünkü ciğerimi kaybetmişim. DEM Parti milletvekillerinin çocukları Avrupa'da 7 dil okuyorlar. Benim çocuğum da dağda. Elindeki kalemi kırdılar, onun yerine silah verdiler. Burada sesleniyorum; oğlum, sen okumuş bir adamsın. Etrafına bak, milletvekilleri çocukları var mı orada? Yok. Sen kuru ekmek bulamıyorsun. Burada seni bekliyorum. Sen gelinceye kadar bu eylemi bırakmayacağım" dedi.