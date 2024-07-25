Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da evlat eylemine katılan baba: Elindeki kalemi kırdılar, onun yerine silah verdiler

        VAN'dadağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 84'üncü haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, sloganlar attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 13:24 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da evlat eylemine katılan baba: Elindeki kalemi kırdılar, onun yerine silah verdiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'dadağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 84'üncü haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, sloganlar attı. Eyleme katılan Yusuf Erdinç, oğlunun Marmara Üniversitesi'nde hukuk okuduğu sırada dağ götürüldüğünü belirterek, "Elindeki kalemi kırdılar, onun yerine silah verdiler" dedi.

        İpekyolu ilçesindeki Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte aileler, sloganlar attı. DEM Parti il binası önünde açılan müzik sesine aileler slogan atarak tepkilerini dile getirirken, polis bina önünde önlem aldı.

        'SEN GELİNCEYE KADAR BU EYLEMİ BIRAKMAYACAĞIM'

        Eyleme katılan Yusuf Erdinç, oğlu Mikail'in Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken 2015'te dağa götürüldüğünü ve şu an Suriye'de olduğunu belirterek, "O tarihten bu yana peşini bırakmadım, bırakmayacağım. Aynı zamanda Diyarbakır'daki eyleme de katılıyorum. Oğlum için her yerde bu mücadelemi devam ettireceğim. Çünkü ciğerimi kaybetmişim. DEM Parti milletvekillerinin çocukları Avrupa'da 7 dil okuyorlar. Benim çocuğum da dağda. Elindeki kalemi kırdılar, onun yerine silah verdiler. Burada sesleniyorum; oğlum, sen okumuş bir adamsın. Etrafına bak, milletvekilleri çocukları var mı orada? Yok. Sen kuru ekmek bulamıyorsun. Burada seni bekliyorum. Sen gelinceye kadar bu eylemi bırakmayacağım" dedi.

        'BU MÜCADELEMİZ BÜTÜN EVLATLARIMIZ İÇİNDİR'

        Eyleme kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar ise 6 yıldır evlat eylemine katıldığını söyleyerek, "Burada evlat mücadelemizi veriyoruz. Bu aileler yaz-kış, yağmur-çamur demeden evlatları için eylem yapıyor. Evlatlarımıza kavuşacağımız güne kadar bu kapıdan ayrılmayacağız. Şerima, kızım eğer sen beni duyuyorsan, görüyorsan; Allah rızası için bu katilleri dinleme. Gel, devlet güçlerimize teslim ol. Şu ana kadar 55 evladımız gelip, ailelerini sevindirdiler. Sen de gel, beni sevindir. Gel kaldığın yerde yine hayatını devam ettir. Bu mücadelemiz bütün evlatlarımız içindir. Bu haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Üzerine su döküp ıslak bezlerle korundu!
        Üzerine su döküp ıslak bezlerle korundu!
        Yeni sezonun hakemleri açıklandı!
        Yeni sezonun hakemleri açıklandı!
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Trump Harris'i hedef aldı
        Trump Harris'i hedef aldı
        Gelen var, giden yok!
        Gelen var, giden yok!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena

        Benzer Haberler

        Bilardocu baba ve oğul, aynı turnuvada mücadele edecek
        Bilardocu baba ve oğul, aynı turnuvada mücadele edecek
        "Diş iltihabı" az daha ölümüne neden oluyordu
        "Diş iltihabı" az daha ölümüne neden oluyordu
        Van'da bir evde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
        Van'da bir evde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
        Yüzmeyi öğretip şampiyon yaptıkları öğrenciler, milli takım seçmelerine haz...
        Yüzmeyi öğretip şampiyon yaptıkları öğrenciler, milli takım seçmelerine haz...
        Van'da özel gereksinimli çocuklar için spor kursları açıldı
        Van'da özel gereksinimli çocuklar için spor kursları açıldı
        Van'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Van'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı