Van'da Kürtçe trafik uyarıların üzerine 'Türkiye Türk'tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yaya geçitlerine Türkçenin yanı sıra yazılan Kürtçe yazıların üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Türkiye Türk’tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı. Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yazıyı yazanlar hakkında yasal süreç başlatılacağı belirtildi.

Merkez İpekyolu ilçesindeki yaya geçitlerinde, bir süre önce Türkçenin yanı sıra, Kürtçe olarak da uyarı yazıları yazıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok caddesinde yaya geçitlerine Türkçe ‘Önce yaya’ anlamına gelen Kürtçe uyarı yazıları yazıldı. Kürtçe uyarı yazılarının üzerine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Türkiye Türk’tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı.