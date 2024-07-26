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        Van'da Kürtçe trafik uyarılarının üzerine 'Türkiye Türk'tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı

        VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yaya geçitlerine Türkçenin yanı sıra yazılan Kürtçe yazıların üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Türkiye Türk'tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:35
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        Van'da Kürtçe trafik uyarılarının üzerine 'Türkiye Türk'tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı
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        VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yaya geçitlerine Türkçenin yanı sıra yazılan Kürtçe yazıların üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Türkiye Türk’tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı. Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yazıyı yazanlar hakkında yasal süreç başlatılacağı belirtildi.

        Merkez İpekyolu ilçesindeki yaya geçitlerinde, bir süre önce Türkçenin yanı sıra, Kürtçe olarak da uyarı yazıları yazıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok caddesinde yaya geçitlerine Türkçe ‘Önce yaya’ anlamına gelen Kürtçe uyarı yazıları yazıldı. Kürtçe uyarı yazılarının üzerine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Türkiye Türk’tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı.

        Konuya ilişkin Van Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapıldı. Açıklamada “Van Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizin kozmopolit yapısını göz önünde bulundurarak, çalışmalarımızı bu yönlü geliştirme amacı içerisindeyiz. Bu kapsamda çok dilli belediyecilik faaliyetlerimizin bir parçası olan şehir içi yollarda uyarı levhalarına Türkçenin yanında Kürtçe de eklenmiştir. Bu çalışmamız halkın da büyük takdirini toplamıştır. Ancak, ülkenin ve kentimizin zengin kültürünü hazmedemeyen ırkçı kesimler tarafından bu uyarı levhalarına çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Öncelikle bu saldırıyı kınıyoruz. Kent halkının büyük bir bölümünün kullandığı dil olan Kürtçeye yönelik böylesi bir saldırı kabul edilemez. Ayrıca bu tarz saldırılar bizim çok dilli faaliyetlerimizi engelleyemeyecektir” denilerek” yasal süreç başlatılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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