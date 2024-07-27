Uçak seferlerinin yetersiz olduğunu belirtip çözüm istediler

VAN'da uçak seferlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, "Yaşanan sorun, turizm sezonu olması hasebiyle konaklama sektörü ve diğer organizasyonları da sekteye uğratmaktadır. Taziyesi ve hastası nedeniyle ilimize gelmek ya da diğer şehirlere gitmek isteyen vatandaşlarımız büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, başta İstanbul ve Ankara uçuşları olmak üzere uçak seferleri konusunda yaşanan sorun ivedilikle çözülmelidir" dedi.

Van'da uçak seferlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle Van TSO öncülüğünde kentteki iş insanları, turizmciler, acente temsilcileri yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Yürüyüşe katılanlar, taşıdıkları 'Potansiyel var uçak yok', 'Van kaderiyle baş başa bırakılmasın', 'Uçak sorunu çözülmeli', 'Sefer sayıları artırılsın' yazılı pankartlarla Van Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van'ın ülkenin en doğusunda yer alan ve uzaklık nedeniyle ulaşımda hava yolunun tercih edildiği bir kent olduğunu söyledi. Van'ın 1 milyon 120 bin nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 19'uncu kenti olduğunu belirten Takva, Van'ın bölgenin çekim merkezi olduğunu söyledi.

'VAN UÇAMIYOR' Her yıl artan nüfus ve bölgenin cazibe merkezi olan Van'ın uçak yolcu sayısının da gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Takva, şöyle konuştu: "Kendi vatandaşlarımızın yanı sıra İran ve Irak'tan ilimize gelen vatandaşlar, ülkemizin batı illerine gitmek için hava yolu ulaşımını tercih etmektedir. Türkiye'nin en eski hava meydanlarından bir tanesi olan Ferit Melen Havalimanı, ne yazık ki gerekli ilgiyi ve sefer sayılarını görememektedir. Tüm potansiyellere ve taleplere rağmen ortalama 10-12 arasında değişen uçak sefer sayıları, ihtiyaca karşı gelmemektedir. Uzun yıllardır devam eden, dile getirilen ve sosyal medyada, 'Van uçamıyor' sloganına dönüşen uçak sorunu, henüz çözülmüş değil. Kent dinamiklerinin tamamının yer aldığı ve sorunun çözümü konusunda daha önce Ferit Melen Havalimanı'nda kitlesel basın açıklaması yapılmış olmasına rağmen sonuç alınamamış ve ne yazık ki Van, kaderiyle baş başa bırakılmıştır. İlimiz kalkınmasının en temel koşullarından bir tanesi olan hava yolu ulaşımı konusunda bu kadar girişime rağmen çözüm üretilmemesi hatta Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'nun Van'da yaptıkları toplantı sonrasında kısa süre içerisinde sorunu çözeceklerine yönelik beyanatları sorunun çözümüne katkı sunmamıştır. Yeterli yolcu potansiyeline rağmen halen uçuş sayılarının arttırılmaması ve bilet fiyatlarının Türkiye ortalamasının çok üstünde seyretmesi soruna kayıtsız kalındığının en büyük göstergesidir. Ankara ve İstanbul'a yakın mesafelere Türkiye'nin birçok ilinden ihtiyaç fazlası çok sayıda sefer bırakılırken ve uçak sefer sayılarında rekorlar kırılırken, ilimizin uçuş sayılarının azaltılmasına anlam verilememektedir."