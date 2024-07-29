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        Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı

        VAN-Hakkarikara yolunda lastiği patlayan zırhlı aracın devrildiği kazada 6 asker hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:00 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:05
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        Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı
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        VAN-Hakkarikara yolunda lastiği patlayan zırhlı aracın devrildiği kazada 6 asker hafif yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari- Van kara yolunun 46'ıncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne göreve giden askeri konvoyda bulunan zırhla araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada 6 asker, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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