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        Foseptiğe düşen boğayı itfaiye ekipleri kurtardı

        VAN'ın Tuşba ilçesinde foseptik çukuruna düşen tosun, itfaiye ekiplerinin iş makinesiyle 1 saat süren çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:06 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:10
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        Foseptiğe düşen boğayı itfaiye ekipleri kurtardı
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        VAN'ın Tuşba ilçesinde foseptik çukuruna düşen tosun, itfaiye ekiplerinin iş makinesiyle 1 saat süren çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Tabanlı Mahallesi'nde foseptik çukuruna tosun düştü. Durumu fark eden mahalle sakinleri yardım istedi. İhbarla bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 metre derinliğe sahip foseptik çukuruna düşen tosunu çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında ekipler tosunu, halatla çukurdan çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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