Foseptiğe düşen boğayı itfaiye ekipleri kurtardı

İlçeye bağlı kırsal Tabanlı Mahallesi'nde foseptik çukuruna tosun düştü. Durumu fark eden mahalle sakinleri yardım istedi. İhbarla bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 metre derinliğe sahip foseptik çukuruna düşen tosunu çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında ekipler tosunu, halatla çukurdan çıkardı.

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