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        Süphan'a tırmanıp Haniye'ye suikastı protesto ettiler

        VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup dağcı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesi ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde yer alan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'na tırmandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:19 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:25
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        Süphan'a tırmanıp Haniye'ye suikastı protesto ettiler
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        VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup dağcı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran'da suikast sonucu öldürülmesi ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde yer alan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’na tırmandı.

        İran'ın Başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikast sonucu öldürülmesi ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları Türkiye'nin birçok kentinde düzenlenen yürüyüşlerle protesto edilirken, Van'ın Erciş ilçesinde bir grup dağcı da Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi. 10 kişiden oluşan dağcı grubun dün yaptığı tırmanış yaklaşık 6,5 saat sürdü. Dağcılar, zirvede Türk bayrağı açtıktan sonra geldikleri güzergahta tekrar geri döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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