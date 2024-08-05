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        Van'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı

        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:50
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        Van'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı
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        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Bahçesaray'ın Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden ilçeye giden Muhsin Dalyan, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole devrildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenip takla atan otomobildeki sürücü Muhsin Dalyan ile yanında bulunan 3 yakını yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyecilerin yardımıyla otomobilden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Van'a sevk edilen ve tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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