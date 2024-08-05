Van'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Bahçesaray'ın Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden ilçeye giden Muhsin Dalyan, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole devrildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenip takla atan otomobildeki sürücü Muhsin Dalyan ile yanında bulunan 3 yakını yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyecilerin yardımıyla otomobilden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Van'a sevk edilen ve tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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