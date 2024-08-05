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        Van'da jandarmanın yakaladığı 228 şüpheliden 52'si tutuklandı

        VAN'da jandarmanın temmuz ayında yaptığı çalışmalarda yakalanan 228 şüpheliden 52'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:43 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:45
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        Van'da jandarmanın yakaladığı 228 şüpheliden 52'si tutuklandı
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        VAN'da jandarmanın temmuz ayında yaptığı çalışmalarda yakalanan 228 şüpheliden 52'si tutuklandı.

        Van Jandarma Komutanlığı, 1-31 Temmuz tarihleri arasındaki gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Jandarmanın 7 bin 571 devriye görevi icra ettiği çalışmalarda 373 bin 632 kişinin ve 314 bin 390 aracın kontrol edildiği belirtildi. Çalışmalarda arandığı belirlenen dolandırıcılıktan 58, terör suçundan 20, hırsızlıktan 15, uyuşturucudan 12, kaçakçılıktan 14, diğer suçlardan ise 109 olmak üzere toplam 228 kişi yakalandı. Bu şüphelilerden 52'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda ise çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 35 kişinin yakalandığı, bunlardan 19'unun tutuklandığı, 16’sının da ifadelerini ardından serbest bırakıldıkları kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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