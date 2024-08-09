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        Van'da tek katlı ev, alev alev yandı

        VAN'da, elektrik kontağından çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 09:32 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:35
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        Van'da tek katlı ev, alev alev yandı
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        VAN'da, elektrik kontağından çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

        Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde, Bahattin Dağlı'ya ait tek katlı evde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri, dışarı çıkarken, alevler kısada sürede evi sardı. Mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ve 6 personelle müdahale edilen yangın, 2 saatte söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen ve hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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