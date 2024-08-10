VAN Gölü Havzası'ndaki sulak alanları yaz aylarında mesken tutan binlerce flamingo, en önemli yaşam alanlarından biri olan Erçek Gölü'nde konaklıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden (YYÜ) Prof. Dr. Lokman Aslan,” Bu yıl flamingolar temmuzun sonunda toplu halde geldi. Erçek Gölü, çok sayıda flamingo ağırlıyor. Bu da bize şunu gösteriyor; eylül-ekime kadar flamingoların sayıları artarak devam edecek. Flamingolar bu yıl geç geldiler ama çok geldiler. Bu da bizi mutlu etti” dedi.

Türkiye'deki 453 kuş türünden yarısına yakınının konaklama ve üreme alanı olan İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü ve göl havzasındaki diğer sulak alanlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoların gelişiyle renklendi. İran'ın Urmiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü havzasına gelen ve bir süre burada konaklayarak yavrularını büyüten flamingoların ilk kafilesi mart ayından itibaren gelmeye başlıyor. İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü ve göl havzasındaki diğer sulak alanlara yerleşen flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte önce Afrika'ya, daha sonra da Hazar ve Urmiye bölgesine dönüyor. Flamingolar bu yıl ise yağışların uzun sürmesi nedeniyle temmuz ayı sonlarında bölgeye toplu olarak gelmeye başladı.

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların zengin ve doğal yapısıyla yaban hayvanlarının tercih nedeni olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Van'da son 23 yılın en fazla yağışlı bahar sezonunu geçirdik. Eskiden mart ayının sonu ile nisan ayının ilk haftasında bize selam getiren flamingolar, bu yıl beklediğimizin aksine bu selamı bize temmuzun sonu ve ağustosun ilk haftasında getirdiler. Bu da yağış sezonunun etkisinden veya bulundukları yerlerdeki durumdan kaynaklanıyor. Erçek, Gevaş ve Yoldöndü gibi sulak alanlarda artık flamingoları yoğun olarak görmek mümkün. Geçmiş yıllarda ilk gelen kafileler yavaş yavaş geliyorlardı. Martta başlayıp temmuzda da yoğun oluyordu. Ama bu yıl flamingolar temmuzun sonunda toplu halde geldi. Özellikle Erçek Gölü'ne çok sayıda flamingo geldi. Bu da bize şunu gösteriyor; eylül-ekime kadar flamingoların sayıları artarak devam edecek. Flamingolar bu yıl geç geldiler, ama çok geldiler. Bu da bizi mutlu etti" dedi.