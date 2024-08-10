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        'Flamingolar bu yıl geç geldiler ama çok geldiler'

        VAN Gölü Havzası'ndaki sulak alanları yaz aylarında mesken tutan binlerce flamingo, en önemli yaşam alanlarından biri olan Erçek Gölü'nde konaklıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:40
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        'Flamingolar bu yıl geç geldiler ama çok geldiler'
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        VAN Gölü Havzası'ndaki sulak alanları yaz aylarında mesken tutan binlerce flamingo, en önemli yaşam alanlarından biri olan Erçek Gölü'nde konaklıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden (YYÜ) Prof. Dr. Lokman Aslan,” Bu yıl flamingolar temmuzun sonunda toplu halde geldi. Erçek Gölü, çok sayıda flamingo ağırlıyor. Bu da bize şunu gösteriyor; eylül-ekime kadar flamingoların sayıları artarak devam edecek. Flamingolar bu yıl geç geldiler ama çok geldiler. Bu da bizi mutlu etti” dedi.

        Türkiye'deki 453 kuş türünden yarısına yakınının konaklama ve üreme alanı olan İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü ve göl havzasındaki diğer sulak alanlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoların gelişiyle renklendi. İran'ın Urmiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü havzasına gelen ve bir süre burada konaklayarak yavrularını büyüten flamingoların ilk kafilesi mart ayından itibaren gelmeye başlıyor. İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü ve göl havzasındaki diğer sulak alanlara yerleşen flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte önce Afrika'ya, daha sonra da Hazar ve Urmiye bölgesine dönüyor. Flamingolar bu yıl ise yağışların uzun sürmesi nedeniyle temmuz ayı sonlarında bölgeye toplu olarak gelmeye başladı.

        YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların zengin ve doğal yapısıyla yaban hayvanlarının tercih nedeni olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Van'da son 23 yılın en fazla yağışlı bahar sezonunu geçirdik. Eskiden mart ayının sonu ile nisan ayının ilk haftasında bize selam getiren flamingolar, bu yıl beklediğimizin aksine bu selamı bize temmuzun sonu ve ağustosun ilk haftasında getirdiler. Bu da yağış sezonunun etkisinden veya bulundukları yerlerdeki durumdan kaynaklanıyor. Erçek, Gevaş ve Yoldöndü gibi sulak alanlarda artık flamingoları yoğun olarak görmek mümkün. Geçmiş yıllarda ilk gelen kafileler yavaş yavaş geliyorlardı. Martta başlayıp temmuzda da yoğun oluyordu. Ama bu yıl flamingolar temmuzun sonunda toplu halde geldi. Özellikle Erçek Gölü'ne çok sayıda flamingo geldi. Bu da bize şunu gösteriyor; eylül-ekime kadar flamingoların sayıları artarak devam edecek. Flamingolar bu yıl geç geldiler, ama çok geldiler. Bu da bizi mutlu etti" dedi.

        'FLAMİNGOLARIN DÖNÜŞLERİ UZAYABİLİR'

        Doğal hayatın bozulmaması ve iklimin müsait olması durumunda flamingoların kasım ayına kadar bölgeyi terk etmeyeceklerini de belirten Prof. Dr. Aslan, "Ilıman bir kış geçirirsek flamingoları yıl boyunca burada görmek mümkün olacak. 253 kuş türü Van Gölü havzasında yaşıyor. Buraya kazlar da geliyor. Zaman zaman kazları ve flamingoları aynı karede görme imkanımız da oluyor. Flamingoları rahatsız etmezsek ve onların yaşam alanlarına girmezsek sayıları da her geçen gün artacaktır" diye konuştu.

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