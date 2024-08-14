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        Van'da 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        VAN'ın Gürpınar ilçesindeki kavşakta 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:30
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        Van'da 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        VAN'ın Gürpınar ilçesindeki kavşakta 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi, yaralandı.

        Kaza, Gürpınar ilçe merkezi girişindeki kavşakta meydana geldi. Gevaş ilçesi istikametinden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 50 AAD 174 plakalı otomobil, kavşaktan ilçe merkezine dönüş yapan 34 DLL 238 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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