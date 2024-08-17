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        Van Gölü'nde dip çamuru temizliğinde iki etap tamamlandı

        VAN Gölü'nün korunmasına yönelik belediye tarafından başlatılan çalışmalarda dip çamuru temizleme işlemlerinde 3'üncü etaba geçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 15:26 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:30
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        Van Gölü'nde dip çamuru temizliğinde iki etap tamamlandı
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        VAN Gölü'nün korunmasına yönelik belediye tarafından başlatılan çalışmalarda dip çamuru temizleme işlemlerinde 3’üncü etaba geçildi. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar gölden 1 milyon 950 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı.

        Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak amacıyla başlatılan dip çamuru ve balçık temizleme çalışmaları, Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan 1’inci etap ve İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 2’nci etapta tamamlandı. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda sürdürülen temizlik çalışmasında Van Gölü'nden 1 milyon 950 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 3'üncü etapta ise çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Toplamda 100 iş makinesi ve 100'den fazla personel ile sürdürülen çalışmalar sonunda, gölün 14 kilometrelik sahil bandından 5 milyon metreküp dip çamuru çıkartılması planlanıyor.

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