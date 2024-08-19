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        Ercişli çiftçilerin yaban domuzu nöbeti

        VAN'ın Erciş ilçesi Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, ekili alanlarına zarar veren yaban domuzları için 24 saat nöbet tutuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:25 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:30
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        Ercişli çiftçilerin yaban domuzu nöbeti
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        VAN’ın Erciş ilçesi Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, ekili alanlarına zarar veren yaban domuzları için 24 saat nöbet tutuyor. Domuzlar mahallede yetişen mısır, pancar ve kavunları talan ederken, vatandaşlar İlçe Tarım Müdürlüğü'ne müracaat ederek domuzların avlanması için resmi izin aldı. İznin ardından avcılar ve çiftçiler domuz avına başladı.

        Erciş ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, ekili alanlarda bulunan ürünlere zarar veren yaban domuzları için nöbet tutuyor. Mahalledeki tarlalarına mısır, pancar ve kavun eken çiftçiler, bu sorunla başa çıkamayınca Erciş İlçe Tarım Müdürlüğü’ne başvurup, yaban domuzlarının avlanması için resmi izin aldı. Erciş Avcılar Derneği yetkililerini de yanlarına alan çiftçiler, tüfeklerini kuşanıp sazlık ve ağaçların arasında yaban domuzu aradı.

        Kasımbağı Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan 4 çocuk babası Malik Akyüz (44), 24 saat domuz nöbeti tuttuklarını söyleyerek, "Bu alanda yaşayan domuzlar ektiğimiz pancarlarımıza büyük zarar verdi. Biz de mahallede yaşayan diğer çiftçi arkadaşlarla nöbet tutuyoruz. Erciş İlçe Tarım Müdürlüğü’nden aldığımız izin ile bu alanda yaşayan domuzları avlamaya çıktık. Zararımız çok büyük. Domuzlar gelip pancarlarımızı kökünden söküp yiyorlar. Sadece pancar değil, bu bölgede ekili mısır ve kavun ekili alanlar var. Onlara da büyük ölçüde zarar veriyorlar. Böyle giderse önümüzdeki yıl tarlalarımızı ekemeyeceğiz" dedi.

        Erciş Avcılar Derneği Başkanı Ayhan Elbir ise "Bu bölgede yaşayan çiftçilerimiz bize ekili alanlarda yetiştirdikleri ürünlerin domuz sürüleri tarafından talan edildiğini söyledi. Tabii çiftçilerimiz resmi izinlerini aldıklarını tarafımıza iletince, Erciş Tarım İlçe Müdürlüğü de bizden avcı talebinde bulundu. Biz de avcı arkadaşlarımızla toplanıp domuz avı için bu alana geldik. Elimizden geleni yapacağız. Umarız çalışmalarımız sonuç verir" diye konuştu.

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