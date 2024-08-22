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        Evlat nöbetindeki anneden oğluna, 'Teslim ol' çağrısı

        VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelerin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önündeki eylemi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:45
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        Evlat nöbetindeki anneden oğluna, 'Teslim ol' çağrısı
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        VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelerin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önündeki eylemi sürüyor. Eyleme oğlu Mikail için katılan Gevez Erdinç, oğluna teslim ol çağrısında bulundu.

        DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 86'ncı haftada sürüyor. İpekyolu ilçesindeki Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte aileler, sloganlar attı. DEM Parti il binası önünde açılan müzik sesine, aileler slogan atarak tepkilerini dile getirdi.

        Eyleme, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıftayken dağa kaçırılan oğlu Mikail Erdinç için katılan Gevez Erdinç, "Oğlum Marmara Üniversitesi’nde okuyordu. Oğlum beni görüyorsan, duyuyorsan, gel vatana teslim ol. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Özgürlük, hak, hukuk adalet var. Gel teslim ol. Orası size layık değil. Eğer bizi özlediysen gel" diyerek, çağrıda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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