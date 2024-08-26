Van'da son bir haftada 83 kaçak göçmen yakalandı; 8 organizatör tutuklandı
VAN'da, jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda 83 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 17 organizatörden 8'i ise tutuklandı.
VAN'da, jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda 83 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 17 organizatörden 8’i ise tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 19- 25 Ağustos tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 39 operasyon düzenlendi. 914 jandarma ekibinin katıldığı operasyonlarda 83 kaçak göçmen yakalanırken, 17 organizatör ise gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Diğer 4 kişinin işlemleri devam ediyor.
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