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        Van Gölü'nde dalgıçlardan 'dip' temizliği

        VAN Gölü'nde Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından dip temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:15 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:20
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        Van Gölü'nde dalgıçlardan 'dip' temizliği
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        VAN Gölü'nde Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından dip temizliği yapıldı. Dalgıç ekip, gölün dibinden çok sayıda çöp ve atık çıkardı. Çıkarılanlar arasında araç lastiği, demir parçalar, pet ve cam atıklar yer aldı. 

        Van Gölü ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, gölde yüzey temizliği ile birlikte dip temizliği de yapıyor. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı profesyonel dalgıçlar, 'Duyarlı toplum, temiz Van' sloganıyla başlatılan çevre temizliği kapsamında Edremit ilçesinde göle dalış yaparak dipte biriken çöpleri ve atıkları topluyor. Gölün dibinde en fazla araç lastiği, gemilerden kopan demir parçalar, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklarla karşılaştıklarını belirten dalgıçlar, ağır olan çöpleri ise ipe bağlayarak kıyıya çıkarıyor. Dalgıçların yaptığı çalışmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ve eş başkanı Neslihan Şedal yerinde izledi. 

        Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, kampanyanın amacının bir farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, “Değerimiz olan Van Gölü’nü korumak hepimizin sorumluluğundadır. Ekiplerimizce yürütülen çalışmada ortaya çıkan tablo, hepimizi üzen kaygılandıran bir tablodur. Bundan sonraki süreçte daha duyarlı olmak, kentimizi, sokaklarımızı, Van Gölü gibi değerlerimizi daha temiz tutma ve geleceğe daha temiz bırakma adına daha duyarlı bir pratik ortaya koymalıyız. Bizim kentimizi sahiplenme sorumluğumuz var. Daha yaşanabilir, daha yeşil, daha düzenli bir şehir istiyorsak bizim de kentimize sahip çıkmamız lazım. Kentleşme kültürümüzü daha da büyütmemiz lazım. Daha da farkında olarak, daha da hassas olarak gözümüzün gördüğü her yerde, elimizin ulaştığı her yerde kentimizi daha da temiz bir hale getirme sorumluluğumuz vardır. Bu anlamda kampanyamız uzun soluklu, sürdürülebilir, bilinçlendirici bir süreçle devam ediyor. Bugüne kadar Belediyemizce Van Gölü’nde yürütülen dip çamuru çalışmalarında çıkartılan çamur miktarı 2 milyon metreküpe dayanmaktadır. Bunu daha da arttırma, Van Gölü’nün her bir yerine yayma anlamında çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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