Van'da 66 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 26 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 32 operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin katıldığı operasyonlarda, 66 kaçak göçmen yakalandı, 16 organizatör hakkında ise işlem yapıldı.

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