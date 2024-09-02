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        Van'da 66 kaçak göçmen yakalandı

        VAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 66 kaçak göçmen yakalanırken, 16 organizatör hakkında ise işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:10
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        Van'da 66 kaçak göçmen yakalandı
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        VAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 66 kaçak göçmen yakalanırken, 16 organizatör hakkında ise işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 26 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 32 operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin katıldığı operasyonlarda, 66 kaçak göçmen yakalandı, 16 organizatör hakkında ise işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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