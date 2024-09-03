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        Eve giren yılanı, itfaiye yakaladı

        VAN'ınEdremit ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:57 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:00
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        Eve giren yılanı, itfaiye yakaladı
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        VAN'ınEdremit ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

        Edremit ilçesi Bakacak Mahallesi Üçevler Sokak'taki bir eve yılan girdiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi. Yarım saatlik bir çalışma sonucu yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan yakalandı. Yılan ekipler tarafından doğaya saldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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