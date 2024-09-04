Van'da öğretmenler, okulu baştan sona temizleyip yeni döneme hazırladı

VAN'ın İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda idareciler ile öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği temizlik personeliyle ellerine paspas ve fırça alıp, sınıfları baştan sona köpüklü suyla yıkayıp, sıra, masa ve pencerelerdeki camları silerek, okulu eğitim öğretime hazır hale getirdi.

Van'da 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılında bin 631 okulun 12 bin 722 dersliğinde 290 bin 533 öğrenci dersbaşı yapacak, 18 bin 533 öğretmen de derse girecek. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi tüm okulların bakım, onarım, boya ve temizlik işleri yapılırken, İpekyolu ilçesindeki 1100 öğrencisi ve 56 öğretmeni bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğretmen ve idareciler, temizlik personeli ile çalışma yürütüyor. Öğretmenler, temizlik görevlileri ile ellerine paspas ve fırça alıp, sınıfları baştan sona köpüklü suyla yıkayıp, sıra, masa ve pencerelerdeki camları silerek okulu eğitim öğretime hazır hale getirdi.