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        Van'da öğretmenler, okulu baştan sona temizleyip yeni döneme hazırladı

        VAN'ın İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda idareciler ile öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği temizlik personeliyle ellerine paspas ve fırça alıp, sınıfları baştan sona köpüklü suyla yıkayıp, sıra, masa ve pencerelerdeki camları silerek, okulu eğitim öğretime hazır hale getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:40
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        Van'da öğretmenler, okulu baştan sona temizleyip yeni döneme hazırladı
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        VAN'ın İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda idareciler ile öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği temizlik personeliyle ellerine paspas ve fırça alıp, sınıfları baştan sona köpüklü suyla yıkayıp, sıra, masa ve pencerelerdeki camları silerek, okulu eğitim öğretime hazır hale getirdi.

        Van'da 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılında bin 631 okulun 12 bin 722 dersliğinde 290 bin 533 öğrenci dersbaşı yapacak, 18 bin 533 öğretmen de derse girecek. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi tüm okulların bakım, onarım, boya ve temizlik işleri yapılırken, İpekyolu ilçesindeki 1100 öğrencisi ve 56 öğretmeni bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğretmen ve idareciler, temizlik personeli ile çalışma yürütüyor. Öğretmenler, temizlik görevlileri ile ellerine paspas ve fırça alıp, sınıfları baştan sona köpüklü suyla yıkayıp, sıra, masa ve pencerelerdeki camları silerek okulu eğitim öğretime hazır hale getirdi.

        'HİJYENİK BİR ORTAM ADINA TEMİZLİK YAPTIK'

        Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Yavuzer, 1100 öğrencisi bulunan okulda bu yıl 56 öğretmenin görev yapacağını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim öğretim yılı öncesi okulda temizlik çalışması yaptıklarını belirten Yavuzer, "Okulumuzda her yıl temiz, hijyenik bir ortam sağlamak adına, eğiti öğretim başlamadan önce öğretmenlerimiz, görevlendirilen personele yardımcı olmak adına temizlik çalışması yapıyor. Sınıfları eğiti öğretim ortamına hazırlayıp, baştan sona boya, badanasını yapıp, yıkayarak temizliyoruz. Yaptığımız çalışmayla okulumuz, eğitime hazır hale getirildi" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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