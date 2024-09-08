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        Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 12'nci ayin

        VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan, 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 12'nci ayin başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 10:58 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:05
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        Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 12'nci ayin
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        VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan, 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 12'nci ayin başladı. Yılda bir kez yapılan ayine yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı. Başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın yaptığı ayini Kıdemli Peder Drtad Uzunyan yönetiyor.

        Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan tarihi kilisede, 19 Eylül 2010'da 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı.

        Tarihi Akdamar Kilisesi, bu yıl 12'nci ayine ev sahipliği yaptı. Ayinin yapılacağı adada günler öncesinden hazırlıklar yapıldı ve eksikler tamamlandı. Her yıl eylül ayının ikinci pazar günü yapılan ayin için yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi, saat 08.00'den itibaren Van merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar İskelesi'ne gelmeye başladı. Ayin için güvenlik önlemleri alınırken, adaya gitmek isteyenler, Akdamar İskelesi'nde oluşturulan arama noktalarından geçtikten sonra teknelerle ulaşım sağladı. Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı deniz otobüsleri de ayine gelenler için ek seferler düzenledi. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaparken, ayini Kıdemli Peder Drtad Uzunyan yönetiyor.

        Ayin için İstanbul'dan gelen Zarrok Keçeci ve Tamar Telli, bu yıl 12'nci ayin için geldiklerini ve çok duygulandıkları belirtirken, kendilerine böyle bir ortam hazırlayan devlet yetkililerine teşekkür etti.

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