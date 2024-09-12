VAN Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla, Gürpınar ilçesindeki tarihi Hoşap Kalesi ışıklandırıldı. Kale, yeni görünümüyle ilgi çekti.

Mahmudi beyi Sarı Süleyman Bey tarafından 1643 yılında yaptırılan Gürpınar ilçesindeki tarihi Hoşap Kalesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla ışıklandırıldı. Tarihi kale, ışıklandırma ile yeni bir görünüme kavuşurken, gece görünümü de çevreye ayrı güzellik kattı.