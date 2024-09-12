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        Van'da 'Gurme ve gastronomi' fuarı; 65 metre uzunluğundaki kebap davetlilere ikram edildi

        VAN Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Yöresel Ürünler Gurme ve Gastronomi Fuarı'na katılan bir restorandın kebap ustaları, 65 kilo et kullanılarak şehrin plaka numarası olan 65 metre uzunluğunda hazırladıkları Adana kebabını davetlilere ikram etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:17 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:20
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        Van'da 'Gurme ve gastronomi' fuarı; 65 metre uzunluğundaki kebap davetlilere ikram edildi
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        VAN Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Yöresel Ürünler Gurme ve Gastronomi Fuarı’na katılan bir restorandın kebap ustaları, 65 kilo et kullanılarak şehrin plaka numarası olan 65 metre uzunluğunda hazırladıkları Adana kebabını davetlilere ikram etti.

        Van'da Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bu yıl 2’ncisi düzenlenen, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Orgazine Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nın da destek verdiği Yöresel Ürünler Gurme ve Gastronomi Fuarı’na yurtiçi ve İran’dan 88 firma katılım sağladı. 12-15 Eyül tarihleri arasında açık kalacak olan fuara katılan firma ve kurumlar, yörelerine ait mutfak lezzetlerini sergiledi. Fuarın açılış kurdelesi Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takca, bazı ilerden gelen oda başkanları tarafından kesildi. Fuara katılan Salih Usta Kebap ustaları, kongre merkezi önünde kurulan mangallarda şehrin plakası olan 65 metre uzunluğunda Adana kebabını hazırladı. 50 usta ve garsonun görev aldığı etkinlikte pişirilen Adana kebap, misafirlere ikram edildi.

        Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, son yıllarda özellikle gastronominin turizmde önemli bir aşamaya geldiğini ifade ederek, "Bu yıl fuarın ikincisini düzenledik. Geçen yıl 35 civarında firma katılımıyla ilk fuarımızı yapmıştık. Bu fuarın amacı, özellikle Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere özelde de Van mutfağının yöresel yemeklerini, yöresel beslenme alışkanlarını kamuoyuna, dünyaya anlatmak, tanıtmak. Bu amaçla bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Fuarımıza 8 Ticaret ve Sanayi Odası, 2 borsa katıldı ve yaklaşık 88 stantla bölgenin en renkli fuarını gerçekleştiriyoruz. Katılım oldukça yüksek oldu. Konuk ilimiz Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası da katıldı. Kendi ilini kültürünü, horonunu tanıttı. Ünlü şef ve beslenme uzmanlarının katılımıyla çeşitli lezzetler hazırlandı. Bu vesileyle katılımcı bütün firmalara, oda ve borsalara teşekkür ediyoruz. Yurtiçinin yanı sıra İran İslam Cumhuriyetinden de bir standın olduğunu gördük. Bu da bizi mutlu etti. Geçen yıl 1500 metre kare alanda yapılan bu fuar, bu yıl 3 bin 500 metrekare kapalı alanda gerçekleştirildi. Yarınki fuarımıza hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın Sayın Vedat Işıkhan, hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak." dedi.

        Takva, fuar bünyesinde bir kebap lokantasının daha önce 46 metre olan kebap rekorunu 65 metreye çıkardığını anlattı. Restoran sahibi Sadun Işık ise 65 metre uzunluğunda kebap yaptıklarını ve daha önce yapılan 46 metrelik rekoru geçtiklerini söyledi.

        Restorandın kebap ustası Salih Oral da Kahramanmaraş'taki kebap rekorunu kırdıklarını söyledi. Oral, "Van için elimizden geleni yaptık. Bir ara mangalımız düştü ama sonunda bunu başardık. Van'ın kültürünü tanıtmak için böyle bir rekor denemesi yaptık. Van kültürüyle beraber, Adana kebabıyla bir bağlaç kurup Van'ın plakası asistan bulundu." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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