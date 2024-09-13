Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Bakan Işıkhan: Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı

        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:14 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan: Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, belediyelerin işten çıkardığı işçilerin yanında olacaklarını belirterek, "Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti; ben de açıkça uyardım. Belediye işçilerinin ekmeğiyle oynamayın dedim. Ama maalesef bazı belediyelerde, binlerce işçinin, emekçinin, ekmeğiyle oynandı. Belediye yönetimlerinin kadrolaşma adına binlerce işçiyi haksız yere işten çıkardığı bir tabloyla karşılaştık. Bizim için her işçi, her emekçi, alın teri döken her insan kutsaldır. Kimsenin; çalışanların emeğini, ekmeğini heba etmeye, umutlarını kırmaya hakkı yoktur" dedi.

        Vedat Işıkhan, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. İlk olarak Van Valiliğini ziyaret eden Bakan Işıkhan, daha sonra partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı. AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray'ın eşlik ettiği Bakan Işıkhan, parti binasında kendisini karşılamaya gelenlere hitap etti.

        Bakan Işıkhan, AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan 'Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında kente geldiklerini belirterek, "Van, bir medeniyetler havzası olması sebebiyle, kadim kültürü, tarihi, coğrafyası ve doğasıyla hem bölgemizin hem de ülkemizin yükselen bir değeri haline gelmiştir. Devletimiz, bugüne kadar yapılan 167 milyar lirayı aşan yatırımla Anadolu’nun sınır kapısı konumunda olan şehrimizin değerine değer katmıştır. Sadece Van’a yönelik çalışma hayatı yatırımlarımız dahi 4 milyar lirayı aşmış durumda. Maalesef Van, 2011 yılında yaşadığımız büyük deprem felaketiyle yerle bir olmuş, hem büyük can kayıpları hem de maddi kayıplar yaşamıştık. Ancak hükümet olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek çok kısa bir zamanda şehri adeta yeniden inşa ettik, ayağa kaldırdık. Aynı şekilde bu güzel şehri terör belasından temizleyen yine AK Parti oldu. Tehditle, şiddetle, yapılan her eseri yakıp, yıkıp, yok ederek şehirlerimizi yaşanmaz hale getirenlere rağmen Van’ın içindeki cevherden hiçbir zaman umut kesmedik. Kadim yurdumuzun her kilometrekaresi için cansiperane bir mücadele verdik. İnşallah bundan sonra Van’ı daha da geliştirmeye büyütmeye devam edeceğiz. Terörle destekçiliğiyle, sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında, biz devlet olarak bu şehri; kan dökmeyi, kaosu ve halk düşmanlığını kendine siyasi ilke edinmiş terör odaklarının merhametine terk etmeyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? AK Parti’nin büyük şehirlerden en ücra beldelere, köylere varıncaya kadar, ülkemizin her bir köşesine hizmet ulaştırma azmiyle; kimliği, görüşü ne olursa olsun ülkemizin her bir ferdini baş tacı yapan millet sevdamızla yapacağız. 23 yıldır vatan millet sevdamıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla dile getirdiği o güzel ifadeyle, ‘Aşkla çalışan yorulmaz’ diyeceğiz ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

        AK PARTİ, SEÇİMDEN SEÇİME MİLLETİ HATIRLAYAN BİR PARTİ DEĞİL'

        AK Parti’nin hiçbir zaman seçimden seçime sahaya çıkan, milleti hatırlayan bir parti olmadığını söyleyen Bakan Işıkhan, "Bunu en iyi aziz milletimizin kendisi bilir. Bunu en iyi Vanlı hemşehrilerim bilir. Partimiz kurulduğu günden bu yana sokaklardadır, halkımızın içindedir. AK Parti değişimi, sokaklardan sahalardan başlatmış bir partidir. AK Parti milletimizle her an istişare içerisinde olan, alacağı her hayati kararda, atacağı her mühim adımda doğrudan halka danışan bir yönetim anlayışını benimsemiş bir partidir.23 yıldır bu anlayışla yol yürümüş, bu anlayışla hareket etmiştir. Merhum Üstat Sezai Karakoç’un ifade ettiği gibi, ‘Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız.’ İşte bu anlayışla AK Parti hiçbir zaman ‘tamam artık bitti' diyerek köşesine çekilen bir parti olmamıştır. AK Parti aynı zamanda, 81 il, 922 ilçenin tamamında, yaşlısıyla, genciyle, çalışanıyla, işvereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle yediden yetmişe her bir vatandaşıyla sürekli temas halinde olan Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Aziz milletimizin bizlere verdiği bu sorumluluğu, tarihin bizlere emanet ettiği bu bayrağı, partimize ve kadim devlet geleneğimize yakışır şekilde yerine getirmeye, dalgalandırmaya devam edeceğiz. Milletimiz bizi bu göreve layık gördüğü sürece de büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz. Bildiğiniz gibi mart ayında yerel seçim maratonumuzu hayırlısıyla tamamladık. Seçimi gündemimizden çıkardık" diye konuştu.

        ‘BELEDİYELERİN İŞTEN ÇIKARDIĞI İŞÇİLERİN YANINDA YER ALACAĞIZ’

        Belediyelerin işten çıkardığı işçilerle ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, "Demokratik süreçlerin bir gereği olarak, çeşitli belediyelerde yeni yönetimler göreve geldi. Fakat bu görev değişimlerinde maalesef, demokrasinin ruhuna aykırı, adaletin terazisini sarsan uygulamalara şahit olduk. Seçimlerden sonra sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, ben de açıkça uyardım. Belediye işçilerinin ekmeğiyle oynamayın dedim. Ama maalesef bazı belediyelerde, binlerce işçinin, emekçinin, ekmeğiyle oynandı. Belediye yönetimlerinin kadrolaşma adına binlerce işçiyi haksız yere işten çıkardığı bir tabloyla karşılaştık. Bizim için her işçi, her emekçi, alın teri döken her insan, kutsaldır. Kimsenin çalışanların emeğini, ekmeğini heba etmeye, umutlarını kırmaya hakkı yoktur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, bu süreçte durumu yakından takip ettik, etmeye devam ediyoruz. Belediyelerin aldığı keyfi kararlar karşısında harekete geçerek kapsamlı bir teftiş başlattık. Teftişler sonucunda gördük ki, işten çıkarılan binlerce işçi, haksız bir şekilde mağdur edilmiştir. Bu nedenle ilgili belediyelere ciddi para cezaları kestik ve işçilerin haklarını korumak adına gereken tüm adımları attık. Bu karanlık tablonun yaşandığı belediyelerden ikisi de maalesef Van’da; Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi. Bizim anlayışımız şu; emek ve alın teri siyasetin malzemesi olamaz. Biz, işçinin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve herkesin ekmeğine sahip çıkmakla mükellefiz. Gerek Van’da gerek diğer illerde yaşanan bu işçi kıyımını asla görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. Haksızlığa uğrayan işçilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız" diye konuştu.

        16 BELEDİYEYE 25 MİLYON 700 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

        İşçilere bu hukuksuzluğu yapan belediyelerin neredeyse tamamının sözde emekçinin yanında olduğunu söyleyen, emek üzerinden siyaset yapan partiler olduğunu kaydeden Bakan Işıkhan, "Bunların hangi partiler olduğunu anladınız. Bu partilerin emekten yana olduklarını iddia etmeleri ne kadar yalansa, işçilerin haklarını hiçe saymaları da o kadar acı vericidir. Halkın güvenini suistimal eden bu anlayışın, gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduk. Ama kimse merak etmesin, biz devlet olarak her zaman mağdurların yanındayız. Hukuk çerçevesinde bu haksızlıkların peşini bırakmayacağız. Gereğini yapacağız. Nitekim yapıyoruz da. Sendikal baskı toplu işte çıkarma, ayrımcılık gibi konularda incelemelerini tamamladığımız 16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attık. Bunun yanında, işçilere ödenmeyen 118 milyon liralık işçi alacağının 49 milyon lirasının ödenmesini sağladık. Kalan 69 milyon liranın da işçilere ödenmesi için idari yönden adımları attık. Bunu da ödeteceğiz. Ayrıca, konusu suç teşkil eden eylemler için de bakanlık olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hukuken emekçilerimizin yanında, takipçisi de olacağız. Nitekim en son bildiğiniz gibi Van’da haksız yere işten atıldığı için 21 işçimiz mahkeme yoluyla işlerine iade edildi. Diğer vatandaşlarımızın da bu hukuki süreçte yanlarındayız. Bunlar gibi teftişlerimizin devam ettiği belediyeler var. Oralarda da eğer bir hak gaspı tespit edersek gerekeni yapacağız. Bu konuda son söz olarak şunu söylüyorum; işçilere, emekçilere bu zulmü reva görenler, bir daha ağızlarına emek ve emekçi lafını almasınlar. Biz emek dostu partileriz demesinler. Biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza giden, her günü çok kıymetli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem içeride hem de dışarıda siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamak, büyüme evresinde olan ülkemiz için hayati bir önem taşıyor. Öncelikle içeride kalkınma hamlelerimizi başarıya ulaştırmak, sonrasında ise küresel ölçekte Türkiye’yi hak ettiği seviyeye çıkarmak hepimizin ortak arzusudur. Son 23 yılda Türkiye’yi, mahallelerimizden başlayarak büyüttük, bugünlere getirdik. İnşallah bugünden sonra da mahallerimize kadar ulaşarak sorunumuz varsa çözmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

        Bakan Işıkhan'ın programı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Van'da "Türkiye Buluşmaları" pro...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Van'da "Türkiye Buluşmaları" pro...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kore Savaşı'nda yaralanarak 28 gün...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kore Savaşı'nda yaralanarak 28 gün...
        Çukura düşüp baygınlık geçirdi, cep telefonu sinyalinden yeri belirlendi
        Çukura düşüp baygınlık geçirdi, cep telefonu sinyalinden yeri belirlendi
        Van'da kuyuya düşen kişiyi itfaiye ekibi kurtardı
        Van'da kuyuya düşen kişiyi itfaiye ekibi kurtardı
        Van'da 'Gurme ve gastronomi' fuarı; 65 metre uzunluğundaki kebap davetliler...
        Van'da 'Gurme ve gastronomi' fuarı; 65 metre uzunluğundaki kebap davetliler...
        Van'da "2. Gurme ve Gastronomi Fuarı" ziyarete açıldı
        Van'da "2. Gurme ve Gastronomi Fuarı" ziyarete açıldı