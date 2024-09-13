Bakan Işıkhan: Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı (2)

'İŞGÜCÜMÜZÜN NİTELİKLERİNİ ARTIRMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Van'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir otelde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' toplantısına katıldı. Van Valisi Ozan Balcı, Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, SGK Başkanı Raci Kaya, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, kurum amirleri, dernek, sendika temsilcileri ile iş insanlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, "Gerek Ankara'da gerek ziyaret ettiğimiz şehirlerde; çalışma hayatı temsilcilerimizle bir araya gelip, bu tür istişare ortamları oluşturuyoruz. Sizleri daha çok dinleyebilmek, şehrimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit edebilmek için bu buluşmaları çok önemli buluyorum. Özellikle sahadan gelen geri dönüşleri ilk ağızdan duymak, sorunların çözümü noktasında önemli bir işleve sahip olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarı olduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde, ülkemizi her alanda güçlü ve bağımsız bir yapıya kavuşturmak için yoğun bir çalışma dönemi içerisindeyiz. Ekonomik kalkınma ve çalışma hayatındaki attığımız yeni adımlar, bu vizyonun en temel unsurlarından birisidir. Amacımız, tam bağımsız bir kalkınma sürecini yerli ve milli unsurlar temelinde gerçekleştirmek. Bunu başarmanın yolu ise sağlıklı işleyen bir çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminden geçiyor. Bu hedef doğrultusunda, işverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak, bürokratik yükleri hafifletmek ve iş gücümüzün niteliklerini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

'VAN, BÜYÜK FIRSATLAR BARINDIRAN BİR İLİMİZ' Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla işverenler, iş arayanları bir araya getirildiğini kaydederek "İş piyasasındaki hareketliliği ve istihdamı artırmayı hedefliyoruz. Teşviklerimiz ve desteklerimizle, işletmelerinizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlıyoruz. İstihdamın artırılması noktasında önümüzdeki dönemlerde de işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin çalışma hayatını, 100 yıllık vizyonumuza uygun bir şekilde yeniden yapılandıracağız. Bu süreçte, siz değerli iş insanlarımızın desteği büyük önem arz ediyor. Van, özellikle ticaret, turizm ve tarım açısından büyük fırsatlar barındıran bir ilimiz. Genç nüfusu ve üretim potansiyeli ile ülkemizin kalkınma hedeflerine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Van'ın yatırım çekme potansiyeli ve ekonomik büyümesi ile hep birlikte Van'ı daha güçlü bir konuma taşımak için çalışmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

'BAZI DALGALANMALAR GÖRÜLEBİLİR, BU NORMALDİR' Bakan Işıkhan, TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılının 2'nci çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranının ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 49,6 olduğunu söyledi. Işıkhan, "İşsiz sayısı ise 2024 yılının 2'nci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 244 bin kişi azalarak 3 milyon 156 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalış ile yüzde 8,8 seviyesine geriledi. Bu güzel verilerde dönemsel olarak bazı dalgalanmalar görülebilir, bu normaldir. Önemli olan istikrarlı şekilde enflasyonla mücadele ve kalıcı refah artışıdır. Malumunuz olduğu üzere, geçtiğimiz hafta sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumlarıyla 2025-2027 yılları Orta Vadeli Programı'nı açıkladık. Buradaki hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. OVP'de yer alan 2024 yılı sonu işsizlik oranı hedefimiz yüzde 9,3'ü yakalamak ve altında kalmak adına her türlü tedbiri alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Günümüzde küresel rekabet gücümüzü artırmanın yolu, sahip olduğumuz iş gücünü daha nitelikli hale getirmekten geçiyor. Dijitalleşmenin hızla arttığı, sürdürülebilirlik kavramının çalışma hayatının merkezine yerleştiği bir dönemde, iş gücümüzün de iş dünyamızın da bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor. Bakanlık olarak politikalarımızı, bu dönüşümü de dikkate alarak belirliyoruz. Türkiye artık kısa vadeli değil; 100 yıllık kalkınma planları yapan bir ülke haline gelmiştir" dedi.