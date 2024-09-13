Bakan Işıkhan: Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı (4)

'PARTİMİZİNÜÇ KADEMESİNİ DE BİR ARAYA GETİREN BU ORGANİZASYONDA EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Üç kademe Vefa buluşması' programında AK Parti il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Işıkhan, "Doğanın, tarihin, kültürün tek bir coğrafyada bir araya geldiği ender şehirlerimizden birisi olan Van'ın kadim topraklarında, sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Birlik, kardeşlik, vefa; AK Parti'nin temel kodlarını oluşturan kavramlardır. 23 yıllık istikrarlı başarının sırrı da tam olarak bu temel kavramlara dayanmaktadır. Tabii bunu, her kongresi olaylı geçen, koltuk kavgasından partisini yönetemeyenler bilemez. AK Parti, sadece seçim zamanı halkı hatırlayan, aslında hatırlarmış gibi yapan ve milleti kandıran bir parti değil; her zaman milletimizle bir arada olan büyük bir sivil toplum hareketidir. Bunu en iyi aziz milletimizin kendisi bilir. Çünkü AK Parti, bir millet hareketidir. AK Parti milletimizin kurduğu bir partidir. Bizzat bu milletin içinden çıkmış kadrolar tarafından kurulmuştur. Davamızın lideri; Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş, bu milletin sinesinde yetişmiş bir vatan evladıdır. AK Parti, hasbi bir memleket sevdası taşıyan herkese kapısını da gönlünü de sonuna kadar açan bir topluluk olduğu gibi; kuruluşundan bu yana bünyesinde görev yapmış, bu davayı omuzlamış hiçbir mensubuna vefasızlık da yapmamıştır. İşte bu özel haslet sadece teşkilatımız çatısı altında görev yapmış olanların idrak edebileceği bir ayrıcalıktır" dedi.