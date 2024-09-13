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        Hisarcıklıoğlu, Van'da 'İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı

        TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'da 'İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:48 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:50
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        Hisarcıklıoğlu, Van'da 'İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı
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        TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van’da 'İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı.

        Van’a gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret edip ardından, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı. Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van'ın turizm potansiyelini hareket geçirecek ve ticareti canlandıracak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Daha önce 52 bin kişilik Van kahvaltısıyla dünya rekoru kırmıştık. O zaman da TOBB olarak sizlerle beraberdik. Şimdi de ikincisi düzenlenen fuarla Van'ın ünlü yeme içme kültürünü ülke çapında tanıtıyoruz. Fuarlar turizm potansiyelini hareket geçiriyor ve ticareti canlandırıyor. Van Shopping Fest ile buranın bir alışveriş merkezi haline gelmesi için uğraş veriyoruz. Bu faaliyetleri Ankara'dan takip ediyorum." diye konuştu.

        '18 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARETE KAVUŞTU'

        Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaret tescilleriyle kentin kültürel değerlerinin koruma altına alındığını belirterek, yöresel ürünlere sahip çıkıldığını ve 18 ürünün coğrafi işarete kavuştuğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Odamızın girişimleriyle Van Tekstil Kent, Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık Bölgesi ve call centerler gibi önemli projelerin hayata geçirilmiş olması bizler için gurur verici. Odamız akrediteli bir odadır. Akredite oda, otellerde yıldızlama sistemi gibidir. Bizde de en yüksek 5 yıldızdır. Bu yıldızları ben vermiyorum, bana kalsa bütün odalarıma 5 yıldız veririm. Fakat bu yıldızlar, Uluslararası Akredite Kurulu tarafından verilir. 2 senede bir, odalarımızın hizmet kalitesini denetlerler. Van Ticaret Odamızı denetlediler ve kalitesi tam 5 yıldızdır. Yani sizlere 5 yıldızlı hizmet sunduğunu belgelemiş durumdadır." dedi. Hisarcıklıoğlu, "TOBB imkanlarımız ölçüsünde Van'da bir fen lisesi ve ilköğretim okulu yaptık. Erciş ilçesinde ise bir okul ve spor salonu açılışı yapacağız. Serhat şehrimiz dış ticaretini artırmak üzere. Kapıköy Gümrük Kapısı'nı yeniledik. Van'a ne geliyor, döviz geliyor. Bütün işletmeciler bu durumdan faydalanıyor. İyi günde de, kötü günde de şehrimizin yanında olmaya çalıştık" diye konuştu. 

        Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmasının ardından kentte istihdam oluşturan işletmecilere plaketlerini verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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