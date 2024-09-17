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        2 üniversite bitiren görme engelli santral memuru, telefon rehberi gibi

        VAN'ın İpekyolu ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 8 yıldır santral görevlisi ve danışma memuru olarak çalışan, Halkla ilişkiler ile Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümleri mezunu görme engelli Kerem Yobaş (34), yaklaşık bin telefon numarasını hafızasında tutabiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 09:54 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:00
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        2 üniversite bitiren görme engelli santral memuru, telefon rehberi gibi
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        VAN'ın İpekyolu ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 8 yıldır santral görevlisi ve danışma memuru olarak çalışan, Halkla ilişkiler ile Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümleri mezunu görme engelli Kerem Yobaş (34), yaklaşık bin telefon numarasını hafızasında tutabiliyor. Kuruma gelen telefonları ilgili birimlere rahatlıkla bağlayan Yobaş, cep telefonundan da ekran okuyucu programla numaraları arıyor ve gelen numaraların kime ait olduğunu biliyor.

        İpekyolu'nda Bostaniçi Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk babası Kerem Yobaş, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Yobaş, 8 yıl önce girdiği KPSS'yi kazanıp engelli kadrosundan İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne danışma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra müdürlüğün santraline bakan Yobaş, her gün evinden, çalıştığı kuruma kadar bastonla yürüyerek geliyor. Bugüne kadar mesaisini hiç aksatmayan Kerem Yobaş, özverili çalışmalarıyla, kurum yetkililerinin takdirini topluyor. 2020'de Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde ön lisans, 2022'de ise Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden lisans diploması alan Yobaş, bine yakın telefon numarasını hafızasında tutabiliyor. Kerem Yobaş, cep telefonundan da ekran okuyucu programla arama yapıp, gelen telefonların kime ait olduğunu da ses tonundan anlıyor.

        'GÖRMEMEK, ENGEL DEĞİL'

        Doğuştan görme engelli olduğunu ve dünyayı hiç görmediğini söyleyen Kerem Yobaş, "Görmemek, hayatımı sürdürmeme engel değil tabii. Ben iki üniversite bitirdim. Onun dışında KPSS'ye girdim ve emeğimle memur oldum. 8 yıldır İpekyolu Halk Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. Hem santralde hem danışma görevimi yapıyorum. Bilgisayarı kullanıp sosyal medya mecralarına bakabiliyorum. Ben aynı zamanda Vangölü Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin de yöneticisiyim. Santrali kullanmak hiç zor olmuyor. Gelen aramaları bağlayabiliyorum ve bine yakın telefon numarasını da aklımda tutabiliyorum" dedi.

        'İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM'

        Cep telefonunu kullanırken de hiç zorlanmadığını anlatan Yobaş, "Bizim ekran okuyucu programlarımız var. Bu program sayesinde herhangi bir numarayı arayabiliyorum, gelen numaraların da kime ait olduğunu biliyorum. Ekran okuyucu program sayesinde bilgisayar da kullanabiliyorum. Hayatın zorluğu vardır. Bizim de hayatımızda birtakım zorluklar var ve mücadele ettiğimiz zamanlar oluyor. Beyaz bastonumuz bizim gözümüz gibi. Bu bastonu hiçbir zaman yanımızdan ayırmıyoruz. Gidip geldiğimiz her yere bu bastonu kullanıyoruz. Bölgemizde engellilere yönelik geçmişte ön yargılar vardı ama şu an yüzde 60 azalmış durumda. İş yerimdeki müdür ve diğer yöneticiler, beni çok seviyorlar. İşimi düzgün yapmayı severim, hiçbir işimi de yarım bırakmam" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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