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        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, görevden uzaklaştırıldı (4)

        İZİNSİZYÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİVan Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan bir grup, Cumhuriyet Caddesi'ne yürümek istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:16
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        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, görevden uzaklaştırıldı (4)
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        İZİNSİZYÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ

        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan bir grup, Cumhuriyet Caddesi'ne yürümek istedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal da destek verdi. Polis, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruba izin vermedi. Polisin yaptığı uyarı anonslarına rağmen grup yürümekte ısrar etti. Bunun üzerine polis ekipleri polis göz yaşartıcı bomba ve TOMA aracından su sıkarak gruba müdahalede bulundu, bazı kişileri gözaltına aldı.

        Polis ekipleri, caddede yürüyen DEM Parti milletvekillerinin de yürümelerine izin vermedi. Bir süre bekletilen milletvekilleri ve partililer daha sonra polisin sıkı güvenlik önlemi altında DEM Parti il binasına geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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