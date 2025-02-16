'Atak' helikopterlerinin kamerasından Van Gölü manzarası

JANDARMA Genel Komutanlığı, Atak helikopterlerinin görev uçuşu sırasında kameralarla kaydettiği Van Gölü ve göldeki Akdamar Adası manzarasını yansıtan fotoğrafları ve görüntüleri, sosyal medya hesabında paylaştı. 'Barışın güvercini, savaşın kartalı Atak helikopterlerimiz Van Gölü semalarında görev başında' notunun yer aldığı paylaşım, binlerce kez izlendi.

Jandarma Atak helikopterlerinin görev sırasında Van Gölü üzerinde kaydedilen görüntü ve fotoğraflar, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait sosyal medya hesabında paylaşıldı. Van Gölü ve göl içerisindeki Akdamar Adası'nın yer aldığı görsellerin üzerine 'Barışın güvercini, savaşın kartalı Atak helikopterlerimiz Van Gölü semalarında görev başında' ifadelerine yer verildi. Paylaşılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez izlendi. 2 Atak helikopteri Van Gölü üzerindeyken, diğer helikopterin kamerasına yansıyan Van Gölü'nün masmavi suları içerisindeki Akdamar Adası ile Edremit ilçesinin güzel görüntüleri, kullanıcıların beğenisini topladı.