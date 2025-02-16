DEM Parti'li Bakırhan: Barış ve çözüm istiyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, “Bu el barış istiyor, bu el çözüm istiyor, bu el istiyor ki Kürt halkı kendi iradesini seçsin, kendi iradesiyle yönetilsin” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları bugün kente geldi. Bakırhan ve Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti milletvekilleri, görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak, Doğan Hatun ve partililer Cumhuriyet Caddesi'ndeki AVM önüne geldi. Açıklamanın yapılacağı AVM’nin önü polis barikatlarıyla kapatıldı. Caddede slogan atan gruba polis göz yaşartıcı bombayla müdahale edip, bazı kişileri gözaltına aldı.

Burada açıklama yapan Tuncer Bakrıhan, “Yok öyle yağma. Van halkı sizi kabul etmez, bu kötülüğü unutmaz. Van, bu onursuzluğa geçit vermez. Aklınızı başınıza toplayın, insan olun, mert olun. Barış mı istiyorsunuz, çözüm mü istiyorsunuz?” dedi.

Barış ve çözüm istediklerini ifade eden Bakırhan, “Bakın ben açık söylüyorum. Bu el barış istiyor, bu el çözüm istiyor, bu el istiyor ki Kürt halkı kendi iradesini seçsin, kendi iradesiyle yönetilsin. Bu el diyor ki; şiddet, çatışma yerine demokratik zeminde sorunları müzakereyle, diyalogla çözelim diyorum. Siz ne diyorsunuz?" dedi.

Açıklama sırasında kalabalık sık sık sloganı attı. Açıklamanın ardından kalabalık grup, polisin sıkı güvenlik önlemi altında DEM Parti il binasına geçti.