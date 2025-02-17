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        CHP'li Başarır: Demokrasi için hep beraber olacağız

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Van halkının iradesi için hep birlikte olacaklarını belirterek, "Demokrasi için, hukuk için, adalet için hep beraber olacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:44 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:46
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        CHP'li Başarır: Demokrasi için hep beraber olacağız
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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Van halkının iradesi için hep birlikte olacaklarını belirterek, “Demokrasi için, hukuk için, adalet için hep beraber olacağız” dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına ilişkin gönderdiği heyet Van’a geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’dan oluşan heyet, DEM Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. CHP heyetini burada DEM Parti İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi, Gülşen Kurt, görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal karşıladı.

        Ziyaretin ardından konuşan Abdullah Zeydan, "Umudumuz Türkiye toplumudur. Bizim umudumuz vicdanlı, yüreği sevgi dolu, merhamet dolu, hukuka, adalete inanan, halkın iradesine inan 85 milyon yurttaşımızdır. Biz inanıyoruz ki, 85 milyon yurttaş çaresiz değildir. Mutlaka demokrasiyi, hukuku tesis edecek alternatifler kendilerine yaratılacaktır” dedi.

        ‘KURALLARIN UYGULANMASINI İSTİYORUZ’

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Van halkının iradesi için kentte olduklarını belirterek, “Bunu kabul etmeyeceğiz. Biz demokrasinin tüm kural ve kurallarını hukuk devletini, yasa devletini, ilke ve kuralların uygulanmasını istiyoruz " diye konuştu.

        Başarır, "Demokrasi için buradayız, hukuk için buradayız, bir hakkın teslimi için, hep beraber tepki vermek için buradayız. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz, teslim olmuyoruz, olmayacağız. İradenizi vermiyoruz, vermeyeceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Bu sadece Van'ın sorunu değil, 86 milyonun sorunu. Hukuku, hukuk kurallarını, anayasayı bir kez ihlal edip buna seyirci kalırsak hiçbir seçimin artık bu ülkede anlamı olmaz. Hiç kimse bana bir şey olmaz demesin. Susarsak bir gün herkesin kapısı sabah 6’da çalınır. O yüzden demokrasi için, hukuk için, adalet için hep beraber olacağız. Ben sayın il başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın bugün bizi kabul etmesi, misafir etmesi, dayanışma göstermesi, beraber olmamızdan dolayı mutluyum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 1 milyon 200 bin Van halkını yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

        TANAL: BİZ SİYASETÇİLERİN KARNESİNİ HALK VERİR

        CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da “Biz siyasetçilerin karnesini halk verir. Der ki, kardeşim halkın karşısına çık, halk sizden memnunsa size oy verir. Sizden memnun değilse oy vermez. Vali önceki dönem belediye başkan vekili olarak kayyım olarak atanmıştı. Van halkı demek ki onun icraatlarından memnun değildi, faaliyetlerinde memnun değildi. Memnun olsaydı AKP'nin adayına oy vereceklerdi” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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