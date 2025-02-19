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        Soğuk hava rekortmeni Çaldıran'da, jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda tonlarca domates üretildi

        VAN'ınÇaldıran ilçesinde jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda tonlarca domates üretimi, 2016 yılından beri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:45
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        Soğuk hava rekortmeni Çaldıran'da, jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda tonlarca domates üretildi
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        VAN'ınÇaldıran ilçesinde jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda tonlarca domates üretimi, 2016 yılından beri sürüyor. Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü ilçede, topraksız ve tamamen doğal yöntemlerle üretilen domatesler, Van dışında Antalya ve Mersin'e de gönderiliyor.

        Türkiye'de 9 Ocak 1990'da bugüne kadar ölçülen sıfırın altında 46 derece ile en düşük sıcaklıkla adını duyuran Van'ın Çaldıran ilçesinde, 2015 yılında jeotermal enerji ile ısıtılan ilk seralar kuruldu. İlçenin Ayrancılar Mahallesi'nde de 2016 yılında üretime başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen projeyle 34 bin metrekare alan üzerinde 20 bin metre boru döşenip, domates seralarının ısıtılması sağlandı. Topraksız ve arılarla tozlaşmanın sağlandığı domatesler, tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor. Hava sıcaklığının kışın zaman zaman geceleri eksi 40 dereceyi gördüğü, hava şartları nedeniyle tarımın da çok yaygın olmadığı ilçede, gündüz sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen seralarda üretim sürüyor.

        '35 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR'

        Serada yeni fidelerin dikimi çalışmalara başladıklarını belirten Sera Üretim Sorumlusu Özgür Şafak Çoban, "Burası, Türkiye'nin en düşük sıcaklığının ölçüldüğü yer olan Van'ın Çaldıran ilçesi. Yılın büyük bölümü burada hava sıcaklığı eksilerde seyrediyor. 2015 yılında bu ilçede jeotermal enerji ile ısıtılan domates seraları kuruldu. Burada 35 kişi istihdam ediliyor. Yıllık 800 ile 900 ton arasında domates üretimi sağlanıyor. Jeotermal enerji ile ısıtılması bu sera için büyük bir avantajdır. Burada üretilen ürünlerimiz, Van'ın yanı sıra Akdeniz bölgesindeki Antalya ve Mersin'e de gönderiliyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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