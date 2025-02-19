Kısmen donan Muradiye Şelalesi güzel görüntüler oluşturdu
VAN'ınMuradiye ilçesinde her mevsim ziyaretçisi bulunan Muradiye Şelalesi, soğuk havaların etkisiyle kısmen dondu.
VAN'ınMuradiye ilçesinde her mevsim ziyaretçisi bulunan Muradiye Şelalesi, soğuk havaların etkisiyle kısmen dondu. Buz tutan kısımlarının arasında akan şelale, güzel görüntüler oluşturdu.
Van'ın önemli değerlerinden biri olan ve doğal güzelliği ile de dikkat çeken Muradiye Şelalesi, Van merkeze 80 kilometre uzaklıktaki Muradiye ilçesinde bulunuyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan şelale; kışın donmuş haliyle, bahar aylarında da coşkulu akan suyuyla seyirlik görüntüler oluşturuyor. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği şelale, soğuk havaların etkisiyle kısmen dondu. Mersin'den Van'a gelen Tutku Çolak, Muradiye Şelalesi'ni ilk kez gördüğünü belirterek, "Donmuş olması çok ilginç. Akan suyun donması çok şaşırttı. Çok beğendim" dedi.
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