İş makinesinin üzerine çığ düştü, operatör son anda kurtuldu

Başkale ilçesine 68 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi'nin yolu bir hafta önce çığ düşmesi sonucu kapandı. Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Yer yer 5 metre yüksekliğindeki kar kütleleri arasında güçlükle ilerleyen kar savurma makinesinin üzerine bir anda çığ düştü. İş makinesi kar altında kalırken, son anda kurtulan operatör, çığ sonrası yaşananları cep telefon kamerasına kaydetti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çığ altındaki iş makinesini çıkartıp, yolu ulaşıma açtı.

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