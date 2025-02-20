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        Van'da 264 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)

        MEZRADAKİHASTANIN İMDADINA EKİPLER YETİŞTİVan'ın kırsal mahallelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kapanan yollardaki hastaların imdadına karla mücadele ekipleri yetişiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:22 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:26
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        Van'da 264 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)
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        MEZRADAKİHASTANIN İMDADINA EKİPLER YETİŞTİ

        Van'ın kırsal mahallelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kapanan yollardaki hastaların imdadına karla mücadele ekipleri yetişiyor. Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasında rahatsızlanan Ceylan Nar için yakınları yardım istedi. Bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, mezra yolunu açarak hastaya ulaştı. Yolun açılmasıyla birlikte mezraya gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evde yapılan Nar, Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nar'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, hasta yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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