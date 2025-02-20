Van'da kar ve tipi etkili oldu

VAN'da akşam saatlerinde kar ve tipi etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün yüksek kesimlere ve kırsal mahallelere başlayan kar, akşam saatlerinde Van kent merkezinde de etkili oldu. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı. Kar altında yürüyüşe çıkan vatandaşlar kent merkezine yağan mevsimin ilk karına sevinirken, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, trafikte aksama olmaması için kent merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.

Van kent merkezine kar yağmasından mutlu olduklarını belirten esnaf Kasım Çiftçi, "Kar yağışına çok sevindik. Buranın güzelliği kar ile oluyor. Birçok ilde kar yağıyor. Van kent merkezine yeni yağdı. Merkezde çok güzel bir kar yağıyor" dedi.