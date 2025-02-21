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        Van'da durdurulan TIR'dan 69 kaçak göçmen çıktı

        VAN'dajandarmanın durdurduğu TIR'da Afganistan uyruklu 69 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:34 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:40
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        Van'da durdurulan TIR'dan 69 kaçak göçmen çıktı
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        VAN'dajandarmanın durdurduğu TIR'da Afganistan uyruklu 69 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir grup kaçak göçmenin Van Organize Sanayi Bölgesi'nden alınarak Erciş istikametinden batı illerine götürüleceği bilgisine ulaştı. Jandarma, fiziki takip sonucu bir TIR ile öncülük eden aracı, dün Ünseli Mahallesi yol kontrol noktasında durdurdu. TIR'da yapılan aramada Afganistan uyruklu 69 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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