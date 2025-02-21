Böbrek hastası, kardan kapanan yol açılarak hastaneye ulaştırıldı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, yolu kardan kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan böbrek hastası Abdurrahman Güç (52), 3 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Bahçesaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu gibi ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi’nin yolu da ulaşıma kapandı. Mahallede yaşayan ve böbrek hastası olan Abdurrahman Güç rahatsızlandı. Güç’ün yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle mahalleye sağlık ekipleri gidemeyince, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri seferber oldu. Kar yağışı ve tipiye rağmen güçlükle ilerleyen ekipler, 3 saat sonra mahallenin yolunu açarak sağlık görevlilerinin Abdurrahman Güç’e ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi mahalledeki evinde yapılan Güç, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, zorlu hava koşullarına rağmen mahalle yolunu açarak hastaya ulaşan ekiplere teşekkür etti.