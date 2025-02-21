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        Böbrek hastası, kardan kapanan yol açılarak hastaneye ulaştırıldı

        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, yolu kardan kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan böbrek hastası Abdurrahman Güç (52), 3 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:03 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:05
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        Böbrek hastası, kardan kapanan yol açılarak hastaneye ulaştırıldı
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        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, yolu kardan kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan böbrek hastası Abdurrahman Güç (52), 3 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

        Bahçesaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu gibi ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi’nin yolu da ulaşıma kapandı. Mahallede yaşayan ve böbrek hastası olan Abdurrahman Güç rahatsızlandı. Güç’ün yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle mahalleye sağlık ekipleri gidemeyince, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri seferber oldu. Kar yağışı ve tipiye rağmen güçlükle ilerleyen ekipler, 3 saat sonra mahallenin yolunu açarak sağlık görevlilerinin Abdurrahman Güç’e ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi mahalledeki evinde yapılan Güç, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, zorlu hava koşullarına rağmen mahalle yolunu açarak hastaya ulaşan ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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