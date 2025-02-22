Van'da kapalı 468 yerleşim yolu açıldı; Hakkari'de kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 560 yerleşim yeri yolundan 468'i, ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı. Hakkari'de 4 gündür kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Van'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve dün devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Dün 560 yerleşim yeri yolunun kapalı olduğu kentte, 270 araç ve 618 personelle yürütülen çalışmalarda 468 mahalle ve mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 29 mahalle, 63 mezra olmak üzere 92 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açılması için de çalışmalar sürüyor. Hakkari'de de 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı Yüksekova ilçesinde yaklaşık 40 santimetre, yüksek kesimlerde 1,5 metreye ulaştı. Kar nedeniyle 7 köy ile 27 mezranın kardan kapalı olduğu kentte, yol açma çalışmaları sürüyor. Hava sıcaklığının eksi 16 derecelere düştüğü Yüksekova'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.