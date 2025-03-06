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        Van Gölü'nden 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

        VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen dip çamuru temizliğinde, yaklaşık 4 yılda toplam 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:20
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        Van Gölü'nden 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı
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        VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen dip çamuru temizliğinde, yaklaşık 4 yılda toplam 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

        Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla başlatılan ve bir süre ara verilen dip çamuru temizliği sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda çok sayıda iş makinesi, kamyon ve personel görev alıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, Yaşar Kemal Parkı ile Atık Su Arıtma Tesisi arasındaki 3'üncü etapta sona gelindi. Hummalı bir çalışma yürüten ekipler, hafta başından bu yana 5 bin metreküp, şu ana kadar ise Van Gölü'nden 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkardı. Temmuz 2021'de başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında, gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılması hedefleniyor.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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