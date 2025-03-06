Polis helikopteri hamile kadın için havalandı

Yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Bahçesaray ilçesinde devlet hastanesine başvuran doğumu yaklaşan kadının Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait Skorsky helikopter, UMKE ekibiyle birlikte havalandı. Ekipler, Bahçesaray ilçesinden hamile kadını refakatçisiyle birlikte alıp, Havacılık Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, hastaneye götürüldü. Kadının bir kız çocuğu dünyaya getirdiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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