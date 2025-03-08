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        Oto yıkamacıya 'Kadınlar Günü' sürprizi

        VAN'ın Erciş ilçesindeki oto yıkamacı Sebihe Tuğba Sebibuçin'e (29), aracını yıkatmaya gelen müşterisi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle çiçek verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:20 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:25
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        Oto yıkamacıya 'Kadınlar Günü' sürprizi
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        VAN'ın Erciş ilçesindeki oto yıkamacı Sebihe Tuğba Sebibuçin'e (29), aracını yıkatmaya gelen müşterisi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle çiçek verdi. Sebibuçin, "Çok mutlu oldum" dedi.

        Erciş'te yaşayan Sebihe Tuğba Sebibuçin, 5 yıldır oto yıkamacı olarak çalışıyor. Kendi imkanlarıyla işini kurduğunu anlatan Sebibuçin, müşterilerinin ilk zamanlarda çok şaşırdığını fakat hep olumlu geri dönüşler aldığını söyledi. Genelde erkek işi olarak görülen oto yıkamacılığı severek yaptığını belirten Sebibuçin, "Müşterilerimiz yaptığımız işten oldukça memnun. Çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Yani herhangi bir işe kadın eli değdiğinde o yapılan iş daha titizlikle ve daha temiz oluyor. Bugün iş yerimde araç yıkarken araç yıkamaya gelen müşterilerimizden biri bana '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle çiçek ve küçük bir hediye takdim etti. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bu işi yapan sayılı kadınlar arasındayım. Benimle birlikte bu işi yapan ve tüm kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

        Bahattin Sami Demir ise aracını yıkatmaya getirdiğini söyleyerek, "Bugün '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'. Ben de aracımı yıkamaya getirdiğimde, bir kadının araç yıkadığını gördüm. Hemen gidip kendisine çiçek ve küçük bir hediye aldım ve takdim edip gününü kutladım. Çok mutlu oldu. Tüm kadınların gününü kutluyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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