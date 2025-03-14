Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız (3)

İFTARPROGRAMINA KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Van İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, Van'ın Doğu Anadolu'nun en önemli şehirleri arasında olduğunu, Cumhurbaşkanının liderliğinde tüm ülke genelinde olduğu gibi Van ve ilçelerinde önemli eserlere imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyledi. Bakan Tunç, "Ülkemizin fiziki kalkınmasını sağlarken şehirlerimizin altyapısını, üst yapısını, yollarını, okullarını, sağlık merkezlerini, hastanelerini, üniversitelerini yaparken, ülkemizi kalkındırmak için büyük bir mücadele ederken, diğer yandan da yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmanın mücadelesini hep yaptık. Bu mücadeleyi yaparken türlü türlü engellemelerle de karşılaştık. Bu ülkede vesayetçi darbeci anlayışın tasfiyesini hazmedemeyenler oldu ve geçtiğimiz 22-23 yıl içerisinde o darbeci vesayetçi anlayışın direnişi ile karşı karşıya kaldık. O direnişi kıra kıra bu günlere geldik. Ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmak için çok çalıştık ve çok mesafe aldık. Vesayetçi ve darbeci anlayış iktidara geldiğimiz günden beri hiç boş durmadı. Partimize kapatma davaları açıldı. Sokak hareketleri yapıldı, Gezi olayları çıkarıldı. MİT krizinden 17-25 FETÖ yargı darbe kalkışması, 15 Temmuz hain darbe kalkışması, terörün azdırılması, tüm bunlarla karşı karşıya kaldık. Bu ülkenin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenler oldu. Emperyalistler hiç boş durmadı" dedi.

'BUNDAN SONRA İNŞALLAH ARTIK TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE DİYORUZ'

Bakan Tunç "40 yıldan bu yana ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak, milletimizin huzurunu bozmak için bir fitne ateşi yakıldı ve 40 yıldan bu yana terörle mücadele ettik, ediyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada inşallah terörsüz bir Türkiye'ye adım attığımız günlerdeyiz ve bunun şafağındayız inşallah. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu. Binlerce şehit verdik, insanlarımızı kaybettik. Manevi kayıplarımızın yanı sıra maddi kayıplarımız oldu. Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Trilyonlarca kayıp yaşadık. Terörle mücadele uğruna harcadığımız enerjiyi eğer biz ülkenin kalkınmasına, enerji yatırımlarına savunma sanayine, milletimizin refahına daha çok harcaya bilseydik bugün çok daha çok daha müreffeh bir konumda olurduk. Ama maalesef bu fitneyi milletimizin içine koydular ve bugünlere geldik. Ve bundan sonra inşallah artık terörsüz bir Türkiye diyoruz. Silahların olmadığı, çatışmaların olmadığı, askerlerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin şehit edilmediği, insanlarımızın ölmediği, birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir ayrım yapmadan Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle birlik ve bütünlüğümüzü daha da kuvvetlendirerek inşallah Türkiye yüzyılına başlamak istiyoruz" diye konuştu.