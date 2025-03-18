Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Nevruz tatilinde Van'a 60 bin İranlı turist bekleniyor

        İRANLI turistler, 14 günlük nevruz tatillerini geçirmek için Van'a geliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevruz tatilinde Van'a 60 bin İranlı turist bekleniyor
        ABONE OL

        İRANLI turistler, 14 günlük nevruz tatillerini geçirmek için Van’a geliyor. Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15 Mart ile 5 Nisan tarihinde 'Shopping Fest' adıyla düzenlenen alışveriş günleri de başladı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2024 yılında 720 bin İranlının Van'a giriş yaptığını, bu yılki nevruz tatili için de 60 bin İranlı'yı kente beklediklerini söyledi.

        Van'da 'Shopping Fest' (Alışveriş günleri festivali) başladı. Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festival için, 14 günlük Nevruz Bayramı tatillerini geçirmek amacıyla İranlı turistlerin kente gelişleri sürüyor. 21 gün sürecek festivalle turizm, yeme- içme, ulaşım, konaklama gibi birçok sektörün harekete geçirilmesi amaçlanıyor. İranlı turistler, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın yanı sıra 9 Mart'ta başlatılan Tahran-Van arası trenle de kente gelmeyi sürdürüyor.

        'BU YIL BİR MİLYON TURİST BEKLİYORUZ'

        Bu yıl alışveriş festivalinin 8'incisini düzenlediklerini söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “İran'ın en uzun tatili olan nevruz tatilinde komşu kent olmamız hasebiyle oradaki turizm hareketliliğini geliştirmek için 2015'te bir proje geliştirmiştik. O günden bu yana Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest) başarılı bir şekilde devam ediyor. Biz de iş yerlerimizi ziyaret edip, onların indirimler yapmasını ve hediyeler vermeleri ile ilgili çağrımızı yenilemiştik. Geçen yılki hedefimiz 1 milyon turistti, 720 bin civarında bir gerçekleşme oldu. Dolayısıyla yüzde 72'lik bir gerçekleşme yaşandı. Ben bunu bir başarı olarak görüyorum. 2024 yılı rakamları İran'daki ekonomik duruma bağlı olarak bu yıl revize ettik. 2024 yılı hedefimizi 2025'e taşıdık. Bu yıl 1 milyon turistin yıl boyunca şehrimizi ziyaret etmelerini, ya da Kapıköy'de giriş yapmalarını bekliyoruz. Ben bu yıl bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. 1 Ocak'tan bugüne kadarki rakama baktığımızda aslıda yüzde 20'lik bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl mart ayında 49 bin turist giriş yapmıştı, bu yıl 60 bin turistin gelmesini bekliyoruz. İran'ın para birimi riyalin bizim para karşısında değer kaybetmesi nedeniyle ister istemez alışveriş gücünü de azaltıyor. İranlıların, artık kendi şehirleri gibi günübirlik gelip gittikleri Van şehrimizle olan bağlarını güçlü kıldıklarını biliyorum” dedi.

        TAHRAN-VAN ARASI TREN SEFERLERİYE TURİST SAYISI ARTACAK

        Tahran-Van arası başlatılan tren seferleri ile birlikte bu yılki turist sayısının daha fazla olacağını da söyleyen Takva,"5 yıl önce tren seferleri vardı. Yeniden başladı. Van ve Tahran'dan haftanın iki günü bu seferler yapılıyor. İlk tren seferinde 200 yolcu gelmişti, bugün de 208 yolcu geldi. Bununda iki ülke arasındaki turizm faaliyetine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

        Trenle Van'a gelen turistler, alışveriş festivali ve nevruz tatillerini geçirmek için geldiklerini, burada alışveriş yaptıktan sonra ülkelerine döneceklerini, tren yolculuğunun da çok güzel geçtiğini dile getirdiler.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        "Alerji mevsimi" başladı! İşte yapılacaklar listesi
        "Alerji mevsimi" başladı! İşte yapılacaklar listesi

        Benzer Haberler

        Van Valisi Balcı'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi...
        Van Valisi Balcı'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi...
        Van'da Hacivat-Karagöz gölge oyunu okullarda sahneleniyor
        Van'da Hacivat-Karagöz gölge oyunu okullarda sahneleniyor
        Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 405 şüpheli yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 405 şüpheli yakalandı
        Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim
        Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı