Van Edremit Belediyesi'nden 'Mobil Koyun Banyoluğu' hizmeti

EDREMİT Belediyesi, hayvan sağlığını korumak ve çiftçilerin işini kolaylaştırmak amacıyla mobil koyun banyoluğu hizmetini hayata geçirdiğini duyurdu. Belediye eş başkanı Rabia Başak Koç, tarım ve hayvancılığı desteklemeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurgularken, kırsal mahalle muhtarları bu hizmetin kendileri için gerekli olduğunu belirtti.

Van’ın Edremit Belediyesi, küçükbaş hayvanların sağlığını korumak ve temizliğini kolaylaştırmak amacıyla mobil koyun banyoluğu hizmetini başlattığını duyurdu. Yaz aylarında pire, kene ve diğer zararlı organizmalara karşı ilaçlama yapılmasını sağlayacak banyoluk, hayvanların yıkanması ve temizliğini de kolaylaştıracak. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün öncülüğünde alınan mobil banyoluk, havaların ısınmasıyla birlikte talep eden kırsal mahalle ve yaylalara yönlendirilecek. Kurulumu ve taşınması belediye ekipleri tarafından sağlanarak çiftçilere kolay ve erişilebilir bir hizmet sunulacak.

'ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Edremit Belediyesi Eş Başkanı Rabia Başak Koç, ilgili birim personeliyle birlikte kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek banyoluğun işleyişi hakkında konuştu. Bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekerek, üretimi desteklemeye yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini söyleyen Koç, "Bölgemiz büyük bir hayvancılık potansiyeline sahip olmasına rağmen, ne yazık ki bu potansiyel giderek azalıyor. Üretimin durma noktasına gelmesi, ekonomik sorunları ve göçü daha da artırıyor. Belediye olarak kırsaldaki üretimi güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mobil koyun banyoluğu bu sürecin ilk adımlarından biri. Gelecekte çiftçilerimiz için daha büyük projeler hayata geçireceğiz. Banyoluğun tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

MUHTARLARDAN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Kırsal mahalle muhtarları ise koyun banyoluğunun hayvan sağlığı ve çiftçilerin iş yükünü azaltma açısından büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Benzer projelerin artırılması gerektiğini ifade eden muhtarlar, belediyeye teşekkür etti.