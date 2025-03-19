DEM'li Hatimoğulları: İlk operasyon kent uzlaşısına yapıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Bakın geçen yerel seçimlerde biz batı belediyelerinde kent uzlaşısı ile birlikte kentin bütün dinamikleriyle beraber bazı arkadaşlarımız belediye yönetimlerinde yer aldı. İlk operasyon kent uzlaşısına yapıldı. Halkların Demokratik Kongresi adı altında operasyon gerçekleştirdiler ve bizlere demiş oldular ki İstanbul'da yaşayan Kürt, İstanbul'un yönetimine giremez. Biz bunu asla kabul etmiyoruz” dedi.

DEM ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda nevruz etkinliği düzenlendi. Polisin güvenlik önlemi aldığı alana gelenlerin, kurulan 2 güvenlik noktasından geçirilip, üst aramaları yapıldı. Nevruz kutlamasına, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Van milletvekilleri Pervin Buldan, Sinan Çiftyürek, Zülküf Uçar, Gülderen Varlı, Mahmut Dindar, görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından etkinliğe katılanlar Kürtçe şarkılar söyleyip, halaylar çekti.

Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Hatimoğulları, "İstanbul'da bugün Ekrem İmamoğlu üzerinde gerçekleşen operasyonun anlamını biliyoruz. Defalarca Van halkı benzerini yaşadı. Buradan bütün Türkiye halkları bilsin ki, Van halkı nevruz alanından bu yapılan siyasi darbeyi, seçilmişleri böyle bir darbeyle gözaltına alarak, tutuklayarak, peşinden kayyım atayan zihniyeti Van halkı hep beraber kınıyor muyuz? 1 Ekim'den bu yana Türkiye'de barışı konuşmaya başladık. Abdullah Öcalan, barış ve demokratik toplum çağrısını gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanında toplantılar yapıyoruz, adım adım geziyoruz ve barışı anlatıyoruz. Onlar ne yapıyor? Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonla adeta siyasi bir darbe gerçekleştiriyor. Sevgili gençler, sizden ricamız, bu darbeyi kabul etmediğimizi alkışlarınızla, zılgıtlarınızla bütün Türkiye'ye duyuralım. Bakın geçen yerel seçimlerde biz batı belediyelerinde kent uzlaşısı ile birlikte kentin bütün dinamikleriyle beraber bazı arkadaşlarımız belediye yönetimlerinde yer aldı. İlk operasyon kent uzlaşısına yapıldı. Halkların Demokratik Kongresi adı altında operasyon gerçekleştirdiler ve bizlere demiş oldular ki İstanbul'da yaşayan Kürt, İstanbul'un yönetimine giremez. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. İstanbul'da yaşayan Vanlı da Amedli de Batmanlı da Siirtli de İstanbul'da da İzmir'de de belediye yönetimlerinde yer alacak. Size rağmen yer alacağız, onlara rağmen yer alacağız. Bunu böyle kazısınlar akıllarına" diye konuştu.